CHAMPIONS ASIA, CANNAVARO RISCHIA L'ELIMINAZIONE

08/05/2019

Si fa sempre più difficile la situazione per Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande. La compagine cinese è stata sconfitta per 1-0 in casa dei Sanfrecce Hiroshima e ora rischia l'eliminazione dalla Champions League Asiatica. La squadra di Cannavaro, terza nel Girone F, si giocherà la qualificazione nell'ultima partita in un autentico spareggio il 22 maggio contro i coreani del Daegu FC.