CAIRO: "NESSUNA NOVITÀ SULLA DATA DEL DERBY"

10/04/2019

"Per ora sulla data del derby Torino- Juve fissata il 4 maggio non ci sono novità. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Poi dipenderà molto anche dall'evoluzione che ci sarà in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le cose": lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino. La società granata calcio ha chiesto di cambiare la data del derby della Mole, prevista dal calendario della stagione il 4 maggio, perché è lo stesso giorno nel quale ricorrerà il 70.mo anniversario della tragedia di Superga.