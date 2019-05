CAGLIARI, MARAN: "TORNIAMO SULLA STRADA MAESTRA"

17/05/2019

"A Roma potevamo fare meglio, a Napoli abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, mentre la forza della Lazio si è vista anche mercoledì in Coppa Italia. Adesso vogliamo cancellare la mini-striscia negativa, tornare sulla strada maestra, che ci ha condotto lontani dalle zone pericolose". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha presentato così in conferenza stampa la trasferta di campionato contro il Genoa. Nelle ultime tre gare il calendario ci ha riservato avversari molto forti, in lotta per alti traguardi. Avevamo corso parecchio prima, per arrivare tranquilli a quello che sapevamo sarebbe stato un trittico difficile", ha aggiunto l'allenatore dei sardi, che potrà contare sul recupero di Ionita. "Per noi e' un giocatore importante, in un reparto dove abbiamo già perso Faragò. È stata un po' una costante nel nostro campionato: quando avevamo trovato equilibri ed alchimia, è capitato qualche episodio sfortunato che ci ha costretti a ricominciare da capo - ha sottolineato - Credo comunque che tutti siano in grado di dare un bel contributo".