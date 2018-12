CAGLIARI, LOPEZ: "CON LA LAZIO CONTERA' L'ATTEGGIAMENTO"

21 ottobre 2017

Diego Lopez ha la ricetta per preoccupare la Lazio. L'allenatore del Cagliari ha spiegato in che modo devono giocare i rossoblù: "A prescindere da chi giocherà e dal modulo che adotteremo conterà l’atteggiamento. Voglio vedere una squadra coraggiosa, compatta, stretta, aggressiva non solo quando hanno palla gli altri ma anche quando ce l’abbiamo noi".



E sull'obiettivo stagionale, il tecnico uruguagio è chiaro: "Dobbiamo pensare a fare 34-35 punti, quelli necessari per raggiungere la salvezza: domani inizia il nostro nuovo cammino. Inutile chiudersi in difesa e basta: prima o poi il gol lo prendi. Credo molto in questa squadra: non appena ritroverà fiducia dimostrerà sul campo tutte le sue qualità. Abbiamo una gran voglia di far bene".