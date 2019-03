BRASILE, TELLES: "MI ASPETTAVO LA CHIAMATA DELL'ITALIA"

19/03/2019

Diventato un punto fermo del Porto, l'ex Inter Alex Telles ha trovato in Portogallo il giusto ambiente per esplodere definitivamente e ora da molti è considerato uno dei migliori esterni sinistri in circolazione, tanto che si è anche meritato la prima convocazione nella nazionale brasiliana. Nella sua prima conferenza stampa da giocatore verdeoro, Telles non ha nascosto che si sarebbe aspettato una chiamata da parte dell'Italia: “Mentirei se dicessi che non mi aspettavo una convocazione da parte dell’Italia. Fino ad ora c’era stata anche questa possibilità, ma comunque il Brasile ha sempre rappresentato il mio sogno. Ho lavorato tantissimo e combattuto tantissimo per raggiungere questo mio obiettivo”.