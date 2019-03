BRASILE, È MORTO COUTINHO: IL PREFERITO DI PELÈ

12/03/2019

È morto all'età di 75 anni l'attaccante brasiliano Coutinho. Ad annunciarlo su Twitter il Santos, il club nel quale giocò insieme a Pelè, che lo considerava il miglior compagno mai avuto, dal 1958 al 1967 segnando oltre 1.400 gol. Il funerale si terrà nello stadio della squadra. Coutinho a gennaio era stato ricoverato per una polmonite e soffriva anche di diabete. Debuttò nel Santos nel 1958, all'età di 14 anni. Pelè, in quell'anno, partecipò al mondiale all'età di 17 anni. Entrambi furono poi convocati per la Coppa del Mondo del 1962, vinta dal Brasile ma Pelè si infortunò e Coutinho non scese mai in campo.