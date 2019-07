BLANC: "RABIOT ALLA JUVE PER IL SALTO DI QUALITÀ"

02/07/2019

Laurent Blanc ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il "suo" (lo aveva allenato al Psg) Rabiot: "Un giocatore box to box, non un trequartista ma neanche un regista. Gli piace puntare l'area e sa sacrificarsi. In futuro potrebbe anche fare il difensore. Sapevo voleva andare via, la Juventus potrà fargli fare il salto di qualità. Fossi in Sarri lo utilizzerei mezzala sinistra in un 4-3-3".