BESIKTAS, IL TECNICO "SCARICA" KARIUS

12/03/2019

Non c'è pace per Loris Karius. Il portiere tedesco non ha ritrovato serenità nemmeno al Besiktas, continuando a sbagliare e a infilare prestazioni deludenti. Una situazione molto complicata, che il tecnico del club turco ha portato alla luce del sole senza giri di parole e "scaricando" l'estremo difensore. "C'è qualcosa che non va in lui, anche a livello motivazionale - ha spiegato Senol Gunes -. È così sin dall'inizio, non si è mai sentito realmente parte della squadra. È qualcosa che non siamo riusciti a risolvere e mi sento in parte in colpa".