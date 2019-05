BARCELLONA, SUAREZ KO: SI OPERA

09/05/2019

Brutte notizie in casa Barcellona, dove a fermarsi è Luis Suarez. Come riportato dal club attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, l'attaccante ha infatti rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro. "Luis Suarez ha riscontrato una lesione interna al menisco del ginocchio destro e sarà sottoposto a un'artroscopia dal Dr. Cugat, sotto la supervisione del Club Medical Services. In seguito verranno resi noti l'esito dell'intervento e i tempi di recupero".