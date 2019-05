BARCELLONA, MESSI CONTESTATO IN AEROPORTO

08/05/2019

Notte difficile per Lionel Messi che, dopo la sconfitta contro il Liverpool e l'eliminazione dalla Champions League, ha dovuto affrontare anche la contestazione di un gruppo di tifosi del Barcellona. Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', infatti, Messi ha raggiunto i compagni all'aeroporto di Liverpool in ritardo a causa di un controllo anti-doping, ma quando è arrivato un gruppo di fan blaugrana lo ha contestato per la brutta sconfitta di Anfield. A quel punto Messi avrebbe tentato di affrontare i contestatori, ma sarebbe stato portato via da Pepe Costa mentre un altro gruppo di tifosi del Barcellona applaudiva l'argentino.