BARCELLONA, DE JONG SI PRESENTA: "E' STATO FACILE SCEGLIERE"

05/07/2019

A Barcellona è stato il giorno della presentazione di Frenkie de Jong, nuovo centrocampista blaugrana: "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Ho voglia di cominciare. C'erano tante squadre interessate a me, ma il Barcellona è stato più convincente e per me è stato facile scegliere. Ho sempre avuto un feeling particolare con la filosofia di Cruyff, devo dimostrare le mie qualità sul campo, poi deciderà l'allenatore. Vorrei il 21, è un numero speciale per me. De Ligt? Mi piacerebbe giocare ancora con lui, ma la decisione non è mia. Deve prendersi tempo e pensare a cosa fare insieme alla sua famiglia".