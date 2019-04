ATALANTA, CONTRO L'UDINESE MAGLIA SPECIALE PER FAVINI

28/04/2019

Dopo il lutto al braccio ed il minuto di silenzio in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, anche in occasione della partita di Serie A contro l'Udinese l'Atalanta ricorderà Mino Favini, responsabile del vivaio nerazzurro per 25 anni, scomparso lo scorso 23 aprile. Sulle manica destra delle maglie che indosseranno i giocatori si legge "Mino Favini indimenticabile maestro": un ulteriore e doveroso riconoscimento alla persona di Favini - riferisce il club orobico - che tanto ha dato all'Atalanta ed al calcio italiano. Da ricordare che questo fine settimana anche tutte le squadre del settore giovanile atalantino hanno giocato o giocheranno con il lutto al braccio, oltre ad osservare il minuto di silenzio. Di ieri l'ufficialità dell'intitolazione 'Accademia Mino Favini' alla nuova casa del settore giovanile di Zingonia.