ARBITRI SERIE A: RIZZOLI RESTA DESIGNATORE

06/07/2019

Nicola Rizzoli confermato designatore degli arbitri di Serie A con Gava e Stefani al suo fianco e l'inserimento di Danilo Giannoccaro. È questa una delle decisioni del Comitato Nazionale dell'AIA radunatosi stamane per definire i responsabili degli organi tecnici: "Essendo previsto per la Can A e B un grande lavoro la prossima stagione, Giannoccaro è la persona che avrà il compito di coordinamento", ha annunciato Marcello Nicchi in Figc. Confermato poi Trentalange come responsabile del settore tecnico, In Can B confermati Emidio Morganti designatore con Brighi e Di Fiore. Per la Can Pro, al posto di Giannoccaro, subentra come designatore Antonio Damato, assieme ai nuovi Di Liberatore e Ostinelli, confermati Paolo Calcagno e Maurizio Ciampi. Confermati i designatori di Can D, Matteo Simone Trefoloni, di Cai, Andrea Gervasoni, e Can 5, Angelo Montesardi.