AMICHEVOLI: POKER MESSICO, PARI USA-CILE

27/03/2019

Poker del Messico al Paraguay nell'amichevole disputata a Santa Clara. I 'Tricolor' si sono imposti 4-2: vittoria già messa al sicuro nel primo tempo grazie a dos Santos (6'), l'autorete di Gomez (9') e il gol del Chicharito Hernandez (24'). Nella ripresa però la 'Albirroja' accorcia le distanze con le reti di Perez (59'), poco prima di restare in dieci per l'espulsione di Almiron e di Gonzalez (84'). Al 91', Montes fissa il risultato sul definitivo 4-2. A Houston è finita in pareggio tra Usa e Cile (1-1): vantaggio della nazionale a stelle e strisce con Pulisic (4'), replica di Opazo Lara al 9'. Il gol di Fuller al 28' regala il successo del Costa Rica sulla Giamaica, nell'amichevole di San Josè, mentre a Washington il Perù si arrende a Salvador (0-2): decisivi l'autogol di Trauco e la rete di Ceren. Martinez firma il successo del Guatemala sul Nicaragua, mentre si e' concluso a reti inviolate il test tra Honduras e Ecuador.