ALBANIA, SKENDERBEU SENZA COPPE PER 10 ANNI

12/07/2019

Niente da fare per lo Skënderbeu, per il ritorno nelle competizioni europee bisognerà attendere ancora molti anni. Il club albanese, tra i più titolati in assoluto nelle ultime stagioni nella Kategoria Superiore, nel febbraio 2018 era stato estromesso per 10 anni dalla UEFA da tutte le edizioni della Champions o dell’Europa League a causa di un scandalo legato ad una serie di partite truccate del campionato (circa 50). Lo Skënderbeu, al quale è stato anche revocato il titolo di campione d’Albania vinto nella stagione 2015/16, si è appellato contro tale sanzione al TAS, il quale nella giornata di venerdì ha respinto il ricorso.