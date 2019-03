AJAX, PROBLEMI DISCIPLINARI PER LA JUVE

15/03/2019

Problemi "disciplinari" per l'Ajax in vista della doppia sfida di Champions contro la Juventus. Nella gara d'andata la squadra olandese dovrà fare a meno dell'esterno Mazraoui, squalificato. E dovrà stare molto attenta a non perdere pedine importanti per il match di ritorno, visto che conta ben 5 diffidati: Blind, De Ligt, Tagliafico, Van de Beek e Ziyech.