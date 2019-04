AJAX-JUVE, CAUSIO: "PASSERANNO I BIANCONERI"

15/04/2019

"Ha dei giocatori giovani e determinati, anche incoscienti. Li ho visti fare delle cose fuori dall'ordinaria amministrazione. Sono giovani ma possiamo dire che siano già maturi, l'Ajax è una scuola importante e hanno sempre tirato fuori giocatori che hanno fatto una grande carriera". Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha parlato così della sfida che attende domani i bianconeri contro gli olandesi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. "La Juve deve stare accorta ma se gioca con determinazione e con quell'approccio visto contro l'Atletico credo possa passare il turno - ha aggiunto ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai - Deve stare attenta alle loro ripartenze veloci, l'incoscienza è loro forza, sanno di non aver niente da perdere e vanno a Torino per giocarsela".