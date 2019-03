AGNELLI: "GIUSTO DEMOLIRE SAN SIRO"

29/03/2019

"San Siro fa parte della storia italiana, qui ho ricordi bellissimi. È uno stadio che ancora oggi è straordinario quando è pieno. Poi bisogna fare delle riflessioni su cosa è uno stadio moderno e come può essere utilizzato e da questo punto di vista fa sentire la sua età". Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus, intervenuto al Forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. "Non si può essere nostalgici quando si guarda all'innovazione, io farei di tutto per avere un impianto completamente nuovo", ha aggiunto. Sulla possibilità di condividere l'impianto fra Inter e Milan, Agnelli ha detto: "Chiunque vorrebbe un impianto individuale da brandizzare con i colori sociali, pensiamo anche a città più piccole di Milano come Manchester o Liverpool. Poi però ci sono valutazioni economiche e finanziarie che riguardano le società. Io sarei sempre per uno stadio per ogni singola società". Guardando in casa propria, Agnelli ha ribadito di non essere pentito sulla capienza dell'Allianz Stadium. "Siamo stati criticati di aver fatto uno stadio da soli 40mila posti, ma non siamo pentiti. Bisogna privilegiare il riempimento in tutte le partite e non solo nei big match", ha concluso Agnelli.