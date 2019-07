ABBONAMENTI JUVE, IL 95% HA RINNOVATO

11/07/2019

La campagna abbonamenti 2019/20 della Juventus si chiude con una percentuale di rinnovi che si attesta intorno al 95%, in linea con la passata stagione. Lo comunica il club bianconero in una nota sul proprio sito. "La novita' è che quest'anno chi non è titolare di una tessera annuale avrà più possibilità di assicurarsi il biglietto per la singola partita, in quanto non verrà aperta la vendita di nuovi abbonamenti, proprio per aumentare la disponibilità dei tagliandi - fa sapere la Juve - Gli abbonati per questa stagione sono dunque 27.700, tra posti Standard e Corporate".