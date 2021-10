Calcio, tragedia per l'ex patron del Palermo Zamparini: morto il figlio di 23 anni

LA TRAGEDIA

Armando è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo a Londra, ancora non sono chiare le dinamiche del decesso

Un terribile lutto ha colpito Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo. Giovedì mattina il figlio Armando è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Londra, dove viveva dopo la laurea. La polizia inglese sta indagando sulla vicenda, ma ancora non sono chiare le dinamiche del decesso. Armando Zamparini aveva appena 23 anni ed era il più giovane dei 5 figli dell'imprenditore friulano. Zamparini e la moglie Laura sono immediatamente partiti per la capitale britannica. Getty Images

Immediato il cordoglio da parte del Palermo. "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini - scrive il Palermo in una nota - Il ricordo di 'Armandino' è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".