Calcio, Ronaldo: "Io, Messi e CR7 insieme? Che incubo per i difensori"

PARLA IL FENOMENO

Il Dream Team del Pallone d'Oro stilato da France Football ha fatto discutere per una formazione tanto spettacolare quanto sbilanciata, ma ha certamente entusiasmato uno dei protagonisti di quell'undici: Ronaldo il Fenomeno, che è stato inserito come attaccante centrale affiancato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. "Che squadra pazzesca - ha detto alla stessa rivista francese - Vi immaginate se noi avessimo potuto giocare tutti e tre insieme? I difensori sarebbero stati esasperati...". Getty Images

Mal di testa per gli avversari garantito, ma anche tanto spettacolo per i tifosi: "Il pubblico sarebbe stato pazzo d’amore. Ho avuto l’occasione di affrontarmi in campo con ognuno di loro e devo dire che hanno fatto la storia del calcio. È più che meritato che siano in questo Dream Team".

