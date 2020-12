Dream Team da Pallone d'Oro: anche Maldini con Maradona, Pelé, Messi e CR7

DREAM TEAM DA PALLONE D'ORO

A causa della pandemia, France Football archivia il 2020 senza assegnare il Pallone d'Oro, ma l'autorevole rivista ha deciso comunque di eleggere il "Dream Team del Pallone d'Oro", ovvero l'undici ideale della storia del calcio che incorona i migliori di sempre ruolo per ruolo. Un 3-4-3 mitico, con un solo italiano in campo e decisamente sbilanciato in avanti: Yascin; Cafù, Beckenbauer, Maldini; Maradona, Xavi, Matthaus, Pelé; Messi, CR7, Ronaldo. Dream Team, un 3-4-3 da sogno twitter

Tra i pali la giuria di 140 giornalisti selezionati ha scelto Lev Yascin, preferito ad avversari del calibro di Buffon, Zoff e Casillas. In difesa Cafù è stato eletto il miglior terzino destro (superati Bergomi, Gentile, Thuram e Lahm), Maldini invece miglior terzino sinistro di sempre (preferito a Roberto Carlos, Facchetti, Cabrini, Breitner e Brehme) e Franz Beckenbauer miglior centrale (battu ti Baresi, Cannavaro , Desailly, Scirea, Ramos).

A centrocampo la giuria ha votato Xavi e Matthaus come miglior centrocampisti difensivi, con Maradona e Pelé a completare il reparto come migliori centrocampisti offensivi. Scelte che hanno escluso dalla mediana del dream team candidati del calibro di Gerrard, Pirlo, Rijkaard, Baggio, Gullit, Platini, Totti, Zico e Zidane.

Per quanto riguarda infine l'attacco, il tridente da sogno di France Football è composto da Messi-CR7-Ronaldo. Tris di campioni che a destra ha tagliato fuori dai giochi fenomeni come Beckham, Best, Eto’o, Garrincha, in mezzo Cruyff, Muller, Romario, Van Basten e Weah, e a sinistra Giggs, Henry, Rivaldo, Ronaldinho, Rummenigge e Stoichkov.