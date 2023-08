Calcio: per Gup Bologna nessun falso in bilancio affare Orsolini-Juve

© Getty Images

Nella modalità di trasferimento che ha portato Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna non c'è stato alcun falso in bilancio. Questo è ciò che ha stabilito il Gup del capoluogo emiliano che sta verificando la posizione della società rossoblù nell'indagine Prisma che ha riguardato i bianconeri per operazioni giudicate sospette. Per lo stesso Gup le scritture private e i promemoria relativi ai trasferimenti non sono penalmente perseguibili: "Non avevamo dubbi" ha commentato l'avvocato Mattia Grassani che difendeva il Bologna nella vicenda.