Calcio, la classifica degli stadi d'Europa: 5 italiani tra i peggiori 15

È basata sui pareri di chi visita gli impianti: il Westfalenstadion di Dortmund domina su tutti, il "Castellani" di Empoli quello con le peggiori recensioni

Il miglior stadio d'Europa? Il Westfalenstadion di Dortmund, casa del Borussia. E il peggiore? Il "Castellani" di Empoli. Lo rivela una classifica stilata dal sito britannico Money e basata sulle recensioni postate da tifosi e visitatori su tre diverse piattaforme: Tripavdisor, Google e Football Ground Map. Tra i peggiori 15 impianti del continente ben 5 ospitano squadre di Serie A: oltre a quello dei ragazzi di Andreazzoli vi è anche il "Penzo" di Venezia, il "Bentegodi" di Verona, il "Franchi" di Firenze e il "Maradona" di Napoli. Calcio, i peggiori stadi d'Europa secondo i viaggiatori 14) Diego Armando Maradona, Italia (Napoli)

11) Artemio Franchi, Italia (Fiorentina)

10) Stade de la Mosson, Francia (Montpellier)

8) Vasil Levski National Stadium, Bulgaria

8) Jan Breydel Stadium, Belgio (Club Brugge)

7) Marc'Antonio Bentegodi, Italia (Verona e Chievo)

5) Pier Luigi Penzo, Italia (Venezia)

5) Coliseum Alfonso Perez, Spagna (Getafe)

2) King Baudouin Stadium, Belgio

2) Stadion Maksimir, Croazia (Dinamo Zagabria)

2) Balaidos, Spagna (Celta Vigo)

1) Stadio Castellani, Italia (Empoli)





1) Stadio Castellani, Italia (Empoli)

La Spagna ha tre stadi nella top ten (Santiago Bernabeu, Camp Nou e Wanda Metropolitano), mentre il miglior stadio italiano è San Siro, che si piazza all'11° posto a pari merito con l'Allianz Arena di Monaco. L'Allianz Stadium di Torino è solo 22°.

Calcio, i migliori stadi d'Europa secondo i viaggiatori 1) Westfalenstadion, Germania (Borussia Dortmund)

Arena Nazionale, Romania

2) Camp Nou, Spagna (Barcellona)

2) Santiago Bernabeu, Spagna (Real Madrid)

2) Millennium Stadium, Galles

2) Tottenham Hotspur Stadium, Inghilterra (Tottenham)

8) Stadion An der Alteni, Germania (Union Berlino)

9) Wanda Metropolitano, Spagna (Atletico Madrid)

9) Wembley Stadium, Inghilterra

11) San Siro, Italia (Inter e Milan)

22) Allianz Stadium, Italia (Juventus)





22) Allianz Stadium, Italia (Juventus)

La classifica non è accompagnata da motivazioni, ma si tratta di un mero calcolo della media dei voti raccolti online: il massimo teorico è 5, lo stadio di Empoli si ferma a 2.90. Poco meglio fanno altri tre impianti: il Balaidos Stadium del Celta Vigo, il Maksimir della Dinamo Zagabria e lo stadio "Re Baldovino" che ospita la nazionale belga (tutti a quota 3,37).

Il "Penzo" si ferma a 3,43, come il Coliseum "Alfonso Perez" del Getafe, mentre leggermente meglio fanno lo stadio dell'Hellas (3,47), quello della Viola (3.57) e l'ex San Paolo (3,67).

In cima alla classifica dei migliori, dopo il Signal Iduna Park (punteggio 4,57), troviamo a pari merito altri sei impianti, a quota 4,53: l'Arena Nationala di Bucarest, il Camp Nou, il "Bernabeu", il Millennium Stadium di Cardiff, lo Stadion Narodowy di Varsavia e il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Punteggio alto (4.50) anche per il semisconosciuto "Stadion An der alten foersterei" di Berlino, la casa del club Union, che precede il Wanda e il mitico Wembley di Londra (4.47).