Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli

La carriera di allenatore inizia al Montevarchi e svolta dal 1978 al 1980, quando salva l'Avellino per due anni di fila e si guadagna la panchina del Napoli. E' la stagione 1980-'81 e gli azzurri, guidati dai lanci millimetrici di Krol (libero olandese arrivato grazie alla riapertura delle frontiere) e da un sistema di gioco con Musella alle spalle della coppia Pellegrini-Damiani, contendono lo scudetto fino alla fine alla Roma e alla Juve, che poi vincerà il tricolore. Dopo una nuova stagione nel Napoli passa all'Inter del dopo-Bersellini. Il problema è che gli stranieri, Hansi Muller e Juary, non sono all'altezza delle ambizioni del presidente Fraizzoli, il tedesco per problemi fisici, il brasiliano per le difficoltà nell'adattarsi a una squadra chiamata a fare gioco e non ad affidarsi esclusivamente al contropiede.