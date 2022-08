Calcio in lutto: addio a Garella, portiere del primo scudetto di Verona e Napoli

© ipp

Il mondo del calcio piange Claudio Garella. L'ex portiere è morto nella notte a Verona all'età di 67 anni per problemi cardiaci in seguito a un intervento chirurgico. Garella fu il portiere del Verona dello scudetto della stagione 1984/85: era soprannominato 'Garellik', bravo a parare anche con i piedi. Con la maglia gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze. Dopo l'esperienza all'Hellas da favola di Osvaldo Bagnoli è passato al Napoli, dove ha conquistato il primo storico scudetto degli azzurri nel 1986/87 con Diego Maradona e in panchina Ottavio Bianchi. Quello stesso anno vinse con il Napoli anche la Coppa Italia.