Calcio: il Belgio batte la Serbia senza Lukaku, pari tra Svizzera e Israele nelle qualificazioni

AMICHEVOLE

L'amichevole di Leuven finisce 1-0 per i Diavoli Rossi grazie a Carrasco. Big Rom riposa e va in tribuna, opachi Vlahovic (66') e Okafor (68') nelle rispettive nazionali

© Getty Images Il Belgio gira alla perfezione anche senza Romelu Lukaku, a riposo e in tribuna, e sorride nell'amichevole giocata a porte chiuse a Leuven: la Serbia viene sconfitta 1-0, in gol Carrasco (2'). Gioca 66' un opaco Vlahovic, bene Kostic da subentrante. Nel recupero delle qualificazioni a Euro2024, è 1-1 tra Israele e Svizzera: Sommer e compagni vanno avanti con Vargas (36'), ma vengono riacciuffati da Weissman (89') e rimandano il pass per gli Europei.

BELGIO-SERBIA 1-0

Il Belgio prosegue la sua marcia trionfale con Domenico Tedesco e vince anche in amichevole: è 1-0 sulla Serbia di un opaco Vlahovic, in campo 66' senza incidere. L'amichevole, giocata al King Power at Den Dreef di Leuven, è a porte chiuse e il ct schiera una squadra sperimentale. Riposa Lukaku (in tribuna con Saelemaekers) e il centravanti è Openda, affiancato da Johan Bakayoko (PSV) e Yannick Carrasco, ma soprattutto il quotatissimo 2005 Vermeeren (Anversa) è titolare. La Serbia tiene a riposo i fratelli Milinkovic-Savic e risponde con gli "italiani": titolari Radonjic, Samardzic, Vlahovic e l'ex Serie A Djuricic. La sfida si sblocca dopo settanta secondi, per un clamoroso errore di Pavlovic. Il difensore del Salisburgo sbaglia completamente il retropassaggio e costringe Rajkovic all'uscita affrettata, che non è vincente: Yannick Carrasco raccoglie palla e firma l'1-0 a porta vuota. Openda spreca il raddoppio, mentre la Serbia si intravede coi suoi fantasisti e colpisce un palo alla mezz'ora con Djuricic. Il finale di tempo è tutto belga, con due chances per Openda, ma si va al riposo sull'1-0. Cambi nell'intervallo, con tre sostituzioni nel Belgio e due nella Serbia. Entra Filip Kostic, ma sono ancora i Diavoli Rossi a rendersi pericolosi con Deman, che costringe Rajkovic alla parata al 65'. Un minuto dopo finisce la gara di Vlahovic e Samardzic, sostituiti da Mitrovic e Tadic, ed inizia quella di Milenkovic. Cambi che ravvivano la Serbia, che riesce a colpire la traversa all'88' con la zampata di Djuricic sull'assist di Kostic e sfiora il pari nel recupero con Zivkovic. Vince comunque il Belgio, con Tedesco che ricava ottime indicazioni dai suoi giovani: su tutti l'esterno Deman (Werder Brema).

ISRAELE-SVIZZERA (qual. Euro2024) 1-1

Okafor non incide e la Svizzera, dopo aver dominato per sessanta minuti contro Israele, subisce il pari e la beffa rivale: è 1-1 alla Pancho Arena di Felcsút, casa della Puskás Akadémia e campo neutro per questo match. Nel secondo recupero delle gare rinviate per la guerra tra la nazione ebraica e la Palestina, c'è una sola squadra in campo nella prima mezz'ora. La Svizzera, con tre "italiani" in campo (Sommer, Freuler, Okafor) e l'ex juventino Zakaria tra i titolari, supera il 65% di possesso palla e si costruisce quattro occasioni da gol. La sfera non va in rete fino al 36', quando il match si sblocca: l'autore dell'1-0 è Ruben Vargas, esterno dell'Augsburg, che insacca di testa su un cross dalla sinistra e viene premiato dopo un grande primo tempo. Gli israeliani reagiscono nella ripresa, reclamano un rigore per un tocco col braccio di Zesiger (non concesso) e rischiano grosso sulle folate di Amdouni e Zakaria, schierato nell'inedito ruolo di esterno. Al 68' esce Okafor e, complice l'ingresso del gioiellino Gloukh (Salisburgo), Israele si ravviva e spinge. Dopo aver sfiorato il pari, Weissman colpisce col destro appena sotto la traversa ed è 1-1 all'89'. Inutile l'assedio degli elvetici, che terminano in dieci per il rosso a Edimilson Fernandes (94') e vedono sfumare la qualificazione con due turni d'anticipo a Euro2024. Tutto è ancora aperto nel gruppo I: guidano Svizzera e Romania con 16 punti, da favorite per la qualificazione. Inseguono Israele (12) e Kosovo (10), già out Bielorussia (6) e Andorra (2).