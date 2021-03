Calcio, i talenti del nuovo millennio: la top 10 dei nati nel 2002

La cantera del Barcellona ha tirato fuori due gioielli che pur essendo del 2002 sono già stabilmente inseriti nel gruppo della prima squadra, con un ricchissimo minutaggio alle spalle sia nella Liga che in Champions League, le stelline Ansu Fati e Pedri. Ma titolare nell’Ajax senza grandi traumi è il gigantesco Gravenberch, che sembra giustificare un 2002 da etichettare come “l’anno dei grandi centrocampisti”, visto che ci sono in questa classifica anche lo statunitense Reyna del Borussia Dortmund e soprattutto il francese Camavinga del Rennes, che ha battuto parecchi record di gioventù e gioca con la sicurezza di un veterano. Dal Brasile passando per il Real Madrid arriva Reinier del Borussia Dortmund, che si gioca il titolo di miglior sudamericano del 2002 con i connazionali Gabriel Veron e Kaio Jorge, che aspettano di spiccare il grande salto in Europa.