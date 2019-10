Calcio e razzismo, Uva: "Serve collaborazione tra Uefa e governi"

Calcio e politica sono sempre più intrecciate. Sempre più spesso gli stadi vengono utilizzati come cassa di risonanza delle tensioni della nostra società. Lo sa bene Michele Uva, vicepresidente Uefa, intervenuto ai microfoni di Tgcom24 per parlare di quanto accaduto durante le partite Bulgaria-Inghilterra, interrotta due volte per cori razzisti, e Francia-Turchia, con le esultanze pro Erdogan. "Sono fatti che non fanno onore al calcio - ha detto. È necessaria una collaborazione tra Uefa, federazioni internazionali e governi".