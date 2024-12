Calcio donne: in vendita biglietti finale Supercoppa Roma-Fiorentina

A poco più di un mese dalla sfida tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 6 gennaio allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia (calcio d'inizio alle 15.30), da oggi - martedì 3 dicembre - presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per la Supercoppa Femminile Frecciarossa, evento che aprirà il 2025. Il costo del biglietto intero nel settore Distinti è di 7 euro, mentre i biglietti di ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 6 gennaio 2005), agli Over 65 (nati prima del 6 gennaio 1960), agli abbonati dello Spezia Calcio per la stagione 2024-25 (inserendo come coupon il codice Fidelity) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera). Solo nella giornata di lunedì 6 gennaio, dalle ore 11 alle ore 16, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il botteghino della Curva Ferrovia dello stadio 'Picco'. La Supercoppa Femminile Frecciarossa sarà presentata venerdì 13 dicembre alle 15 in una conferenza che si svolgerà presso la sala stampa dello stadio 'Alberto Picco' di La Spezia e a cui parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini, l'assessore allo sport Alberto Giarelli, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC Federica Cappelletti, l'amministratore delegato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli e la responsabile Customer Service e Vendita Diretta Centro Nord AV di Trenitalia Giovanna Braghieri.