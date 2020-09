Calcio, da Mancini alle squadre rivali: l'Italia si stringe attorno a Zaniolo

Tutta Italia si stringe attorno a Nicolò Zaniolo. Dopo che la Roma ha confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro del suo talento, i club di Serie A (e non solo) hanno pubblicato sui social numerosi messaggi di incoraggiamento, spronando il giovane centrocampista a tornare più forte di prima, nonostante la doppia batosta subita nel giro di pochi mesi, in un 2020 veramente da incubo. Dall'Inter, al Milan, fino naturalmente al ct della Nazionale, Roberto Mancini e ad alcuni esponenti politici: tutti fanno il tifo per Nicolò.