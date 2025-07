Atalanta; dopo prelazioni restano 1000 abbonamenti

S'è chiusa con 14.233 tessere emesse la fase della campagna abbonamenti dell'Atalanta relativa alle prelazioni riservate agli abbonati delle scorsa stagione. Per la seconda fase, che riguarda la vendita libera, restano poco più di mille posti a disposizione, avendo fissato la società in 15.300 il limite massimo degli abbonamenti vendibili, considerando i biglietti per il settore ospiti con 1.300 di capienza e quelli da riservare a partner e sponsor in un impianto da 24 mila posti a sedere. Ha esercitato il diritto di prelazione il 93,50% degli aventi diritto, con picco in Curva Nord di oltre il 97%. Dopo il fermo tecnico di venerdì 11 luglio, dalle 10 di sabato 12 inizierà la vendita libera che, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili, finirà alle 19 del 20 luglio sul circuito atalanta.vivaticket.it, nei punti vendita Vivaticket e nel punto vendita abbonamenti al Gewiss Stadium di Bergamo solo 12 e 13 luglio sempre dalle 10 alle 19. La scorsa estate gli abbonamenti erano stati chiusi a quota 15.200.