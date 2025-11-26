Atalanta, Lookman: "Grande prestazione, da Palladino un messaggio chiaro"

Ademola Lookman è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Atalanta con l'Eintracht. "E' stato importante ottenere la vittoria stasera in un momento come questo. Vincere 3-0 in trasferta non era semplice, abbiamo fatto una grande prestazione - ha spiegato l'attaccante della Dea che ha sbloccato la gara -. Il tridente? Giocare con Scamacca e De Ketelaere è molto fluido e semplice perché hanno qualità. Continuiamo a lavorare insieme come squadra". "Palladino ha dato un messaggio chiaro. Vuole che giochiamo un calcio offensivo e divertente - ha aggiunto -. Appena conquistiamo palla, vogliamo segnare. L'importante è aggredire e fare pressing per giocare così". "Quello che è successo a inizio stagione, è successo. Adesso stanno accadendo delle cose, alcune le persone le sanno, altre no. Ora devo solo lavorare sodo per migliorare e vincere le partite - ha concluso -. E' su questo che sono concentrato e su cui è concentrata la squadra".