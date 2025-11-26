Logo SportMediaset

Calcio

Gubbio-Livorno, biglietti vietati agli ospiti

26 Nov 2025 - 23:09

Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Livorno per l'incontro calcio Gubbio-Livorno del 29 novembre 2025 in esecuzione della determinazione del 19 novembre 2025 del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms). Decisione presa - spiega una nota della Prefettura - "in quanto in occasione dell'incontro Carpi-Livorno, valevole per il campionato di serie C disputatosi il 9 novembre 2025, i tifosi del Livorno hanno dato luogo a gravi turbative. Sia nella fase di afflusso che al termine della gara, hanno lanciato numerosi petardi lungo l'itinerario, creando seri rischi per la tutela dell'incolumità pubblica. Analoghe criticità si sono verificate durante la partita, allorché i supporter labronici hanno contestato duramente la loro squadra per via degli scarsi risultati, lanciando indiscriminatamente bombe carta e seggiolini divelti dalle tribune all'indirizzo dei calciatori". Il provvedimento di divieto, immediatamente esecutivo, è finalizzato a un ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza, nell'ottica di un regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione sportiva. 

Ultimi video

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

01:11
DICH ITALIANO PRE SALISBURGO DICH

Italiano: "Le partite in Europa sono tutte difficili"

01:12
DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

01:59
Spalletti si accontenta

Spalletti si accontenta

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

I più visti di Calcio

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Calcio ora per ora
23:43
Inter: Marotta e Ausilio negli spogliatoi per parlare con Chivu dopo la sconfitta
23:43
Atletico, Simeone: "Inter fortissima, il piano era colpire nella ripresa"
Bonny
23:36
Inter, Bonny: "Perdere così fa male, ma ci rialzeremo"
23:27
Inter, Zielinski: "Ne usciremo, siamo una grande squadra"
23:24
Atletico Madrid, Ruggeri: "Partita dura, portiamo a casa una gran vittoria"