Gubbio-Livorno, biglietti vietati agli ospiti

Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Livorno per l'incontro calcio Gubbio-Livorno del 29 novembre 2025 in esecuzione della determinazione del 19 novembre 2025 del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms). Decisione presa - spiega una nota della Prefettura - "in quanto in occasione dell'incontro Carpi-Livorno, valevole per il campionato di serie C disputatosi il 9 novembre 2025, i tifosi del Livorno hanno dato luogo a gravi turbative. Sia nella fase di afflusso che al termine della gara, hanno lanciato numerosi petardi lungo l'itinerario, creando seri rischi per la tutela dell'incolumità pubblica. Analoghe criticità si sono verificate durante la partita, allorché i supporter labronici hanno contestato duramente la loro squadra per via degli scarsi risultati, lanciando indiscriminatamente bombe carta e seggiolini divelti dalle tribune all'indirizzo dei calciatori". Il provvedimento di divieto, immediatamente esecutivo, è finalizzato a un ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza, nell'ottica di un regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione sportiva.