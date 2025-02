Calciatrici 2024-2025: il primo album Panini dedicato alla Serie A Femminile

“È una giornata bellissima per l’intero movimento calcistico italiano, perché posiziona il calcio giocato dalle ragazze in una percezione diversa e migliore rispetto a soli 6 anni fa. Ringrazio la Divisione con la presidente Cappelletti e Panini per aver creduto in questa progettualità – dichiara il presidente della FIGC, Gabriele Gravina –. La riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento. La Federazione sta investendo tanto in questo settore (professionismo, aumento delle tesserate, processo di autonomia verso una Lega indipendente, ecc…), ma questi investimenti devono camminare di pari passo con l’aumento della visibilità e l’accordo con Panini va in questa direzione. D’altronde la riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento”.