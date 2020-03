Calciatori in isolamento, spunta un nuovo challenge

Dopo i palleggi con la carta igienica e il plank challenge, sui social arriva un'altra "sfida" molto particolare tra i calciatori in isolamento per l'emergenza coronavirus. Una sfida per mostrare le proprie qualità tecniche alle prese con una scarpa. Al momento non c'è ancora un nome per il nuovo challenge, ma su Twitter circolano già alcuni video, tra cui quello dell'attaccante del Wuhan Zall Leo Baptistao. Vedere per credere.