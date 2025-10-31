Calcagno (Aic): "Movimento femminile in grande crescita"

Il Presidente Aic Umberto Calcagno, alla luce delle due ottime prove nelle recenti amichevoli della Nazionale Femminile, ha sottolineato che "le partite molto equilibrate contro Giappone e Brasile confermano la crescita delle nostre ragazze e rappresentano un ottimo passo verso il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale in Brasile". "Siamo consapevoli del lavoro ancora da fare - ha proseguito - ma il cammino delle Azzurre di Mister Soncin ci rende orgogliosi e dimostra che la strada intrapresa dalla Federazione è quella giusta". Motivi di orgoglio anche fuori dal campo: "Le 100 presenze di Laura Giuliani, la calorosa accoglienza di Como e Parma, sia delle società, sia delle istituzioni locali, e il ritorno di Sara Gama come capodelegazione, importante punto di riferimento per tutte. Un ringraziamento speciale anche a Chiara Marchitelli per il prezioso lavoro svolto all'interno del gruppo fino all'Europeo". "Un grande in bocca al lupo per i quarti di finale di domenica alle Azzurrine U17" - ha concluso Calcagno - "protagoniste talentuose di grandi prestazioni al mondiale in Marocco, un segnale importante per il futuro del nostro movimento".