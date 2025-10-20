Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cairo: "Milan-Como a Perth? Non è da fare"

20 Ott 2025 - 10:03
© Getty Images

© Getty Images

No a Milan-Como a Perth, si' allo stage della nazionale a febbraio in vista dello spareggio per il Mondiale. Urbano Cairo si esprime sui due temi sul tavolo della Lega di A. L'ipotesi di una finestra di un paio di giorni per Gattuso, ha specificato il presidente del Torino, a Radio Anch'io Sport, "non è ancora stato posto all'ordine del giorno. Quando ci sarà, la mia risposta sarà certamente sì. Per noi è assolutamente fondamentale andare al Mondiale, ne abbiamo persi già due. Questo non va mancato. Dobbiamo fare tutto quello che serve per far sì che la Nazionale vada al Mondiale". Di diverso parere su Milan-Como in Australia. "Non è una cosa che apprezzo molto - la sua considerazione -. L'unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio. Ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la nazionale". 

Ultimi video

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 238 milioni di euro

Ronaldo doppia Messi, Yamal entra in top 10: i calciatori più pagati

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:03
Cairo: "Milan-Como a Perth? Non è da fare"
09:20
Argentina battuta, Marocco campione del mondo Under 20
21:35
Lazio, Sarri: "La squadra sta diventando un gruppo, ottimo primo tempo"
20:58
Atalanta, Juric: "Spero che la vita ci ridia i punti, abbiamo creato il mondo"
20:08
Sassaiola a Fasano all'esterno dello stadio, danneggiate auto polizia