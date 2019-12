Serie A, Udinese-Cagliari 2-1: De Paul e Okaka rovinano il Natale a Maran

CAGLIARI-UDINESE 2-1

Scatto salvezza per l'Udinese che nell'ultima partita del 2019 in Serie A ha battuto 2-1 in casa il Cagliari grazie alle reti di De Paul e Fofana, infliggendo la seconda sconfitta consecutiva ai rossoblù di Maran. Vantaggio di De Paul al 39' con un destro all'incrocio dei pali che ha sorpreso Rafael. All'84' Joao Pedro segna per i sardi, ma il pareggio dura pochi secondi, giusto il tempo per Fofana di siglare il 2-1 finale. Espulso Pisacane. La fotogallery di Udinese-Cagliari











































Le immagini più belle della sfida della Dacia Arena che ha chiuso il 2019 di Udinese e Cagliari

















































LA PARTITA

Sotto l'albero di Natale di Luca Gotti e dell'Udinese ci sarà sicuramente una pausa più serena. Il 2-1 con il quale i friulani hanno superato il Cagliari ha permesso a De Paul e compagni di ritrovare il successo in campionato che mancava da cinque partite, strappandolo con determinazione in una partita che i sardi - in piena emergenza - erano riusciti a riacciuffare a cinque minuti dalla fine. Gli uomini di Maran invece hanno raccolto alla Dacia Arena il secondo stop consecutivo e la vittoria ora manca da tre turni.

Insomma la bravura dell'Udinese è stata quella di non perdere il treno casalingo approfittando anche degli acciacchi con cui la squadra di Maran si è presentata in campo dopo una lunga corsa fino al quinto posto. La partita l'hanno decisa i giocatori più rappresentativi, come De Paul, ma anche come Fofana e Okaka che pochi secondi dopo il pareggio di Joao Pedro nell'unico lampo della partita del brasiliano, hanno saputo prendersi con rabbia e grinta il gol della vittoria sfruttando le rispettive doti fisiche di potenza.

Prima il gioiello di De Paul sul finire del primo tempo con il pallone scagliato all'incrocio dei pali che ha regalato all'Udinese un secondo tempo di controllo per poi provare la ripartenza. Mai riuscita a dire la verità, ma non è servito.

LE PAGELLE

De Paul 7 - Decisivo con un gol da applausi dal limite dell'area, ma anche con una prestazione di sacrificio tra attacco e centrocampo. Dà qualità alla manovra prima e dopo aver pescato il jolly all'incrocio dei pali.

Fofana 7 - Sbaglia molto nei momenti decisivi, ma è un appoggio costante nelle folate offensive dei bianconeri. L'uomo in più al limite dell'area avversaria e il gol del 2-1 lo premia per la costanza.

Nainggolan 6 - Il palo gli nega la gioia del gol anche a Udine ma, pur con un passo indietro rispetto alle recenti prestazioni, è sempre il più pericoloso.

Joao Pedro 6 - Trova il lampo del gol nel finale dopo una giornata storta costellata di errori. Una rete che gli vale la sufficienza, ma non la promozione.

IL TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 2-1

Udinese (3-5-2): Musso 6; De Maio 6,5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6,5; Larsen 6, Fofana 7, Mandragora 6,5, De Paul 7 (25' st Jajalo 6,5), Sema 6 (18' st Ter Avest 6); Okaka 6,5, Lasagna 6 (34' st Pussetto sv). A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Walace, Opoku, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti 6,5.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6; Faragò 6,5, Pisacane 5,5, Klavan 6, Lykogiannis 5 (1' st Pellegrini 5,5); Ionita 6, Cigarini 5,5, Rog 6 (35' st Ragatzu sv); Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 5,5 (15' st Cerri 6). A disp.: Aresti, Ciocci, Mattiello, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Oliva. All.: Maran 5,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 39' De Paul (U), 39' st Joao Pedro (C), 40' st Fofana (U)

Ammoniti: Mandragora, De Maio, Okaka (U); Rog, Klavan (C)

Espulsi: 47' st Pisacane (C) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

Questa è solo la seconda volta in questo campionato il cui l'Udinese è riuscito a segnare più di un gol.

Quella di oggi è la prima sconfitta esterna per il Cagliari in questo campionato.

I due gol sono arrivati con i primi due tiri nello specchio della porta da parte dell'Udinese.

Il giocatore del Cagliari João Pedro ha segnato in quattro partite di Serie A contro l’Udinese, a nessuna squadra ha segnato in altrettante occasioni.

Per la prima volta in questo campionato l'Udinese ha segnato in tre gare di fila.

Il centrocampista dell'Udinese Seko Fofana non segnava dallo scorso marzo contro il Napoli in Serie A.

Un minuto e 22 secondi tra il gol del pareggio del Cagliari e il secondo vantaggio dell’Udinese.

In tutte le ultime sei partite di Serie A del Cagliari la squadra sarda ha sia segnato che subito gol.

Quarto gol fuori casa in questo campionato per il giocatore del Cagliari João Pedro, che non ha mai fatto meglio in un intera stagione di Serie A lontano dalle mura amiche.

Per la prima volta dalle prime due giornate di campionato il Cagliari ha perso due gare di fila.

Quello di Rodrigo de Paul è il gol numero 350 subito da una squadra di Rolando Maran in Serie A.

