Serie A: super Cagliari a Verona, Chievo battuto 3-0

29/03/2019

LA PARTITA

Ci sono partite che riassumono una stagione meglio di un libro. Per il Chievo, la gara interna contro il Cagliari è la fotografia della stagione. Parte meglio la squadra di Domenico Di Carlo, aggredisce i sardi con un 4-3-1-2 dinamico che trova in Giaccherini il fulcro della manovra e in Meggiorini il braccio armato. L'attaccante impegna severamente Cragno con un sinistro potente, ma il portiere cagliaritano, anche oggi bravissimo, risponde alla grande. I gialloblu sono organizzati, la loro idea di calcio è sempre la stessa che li ha portati alla salvezza per dieci anni consecutivi: squadra corta e compatta in fase di non possesso, ripartenze che tentano di fare male. Ma quest'anno va tutto storto, e allora il Cagliari passa alla prima occasione: sugli sviluppi di un corner, Pellegrini mette in mezzo un pallone interessante, Pisacane incorna in gol, aiutato dalla traversa. È il 16', 1-0. Per il difensore è il secondo gol in Serie A. Il Cagliari trova sicurezze dal vantaggio, il Chievo comincia a disunirsi. Barella sale in cattedra: il gol del 2-0 è formalmente di Joao Pedro, ma porta il timbro del centrocampista, che al 33' ruba palla nella sua metà campo, si beve tutta la difesa veronese e serve un assist che il brasiliano deposita in porta con il piatto destro. Il Chievo prova a reagire, ma prima Cragno alza sopra alla traversa un colpo di testa di Meggiorini, poi Stepinski prende il palo. Serata storta per i gialloblu, l'ennesima. Diventa nera al 43', quando Cacciatore (uno dei tanti ex del match) imbecca Ionita, e il moldavo batte di testa per la terza volta Sorrentino.



Dopo un primo tempo molto intenso sul piano delle emozioni, la ripresa scorre via più lenta. L'intensità del Chievo, pian piano, si affievolisce e lascia posto alle iniziative del Cagliari, che dal 52' si trova anche in superiorità numerica. Depaoli, già ammonito, interviene in ritardo su Cigarini. L'arbitro Abisso, al rientro dopo il pasticcio di Fiorentina-Inter, non può esimersi dall'espellere il difensore clivense. Nervoso il Chievo: vengono ammoniti Leris, Bani, Giaccherini e Meggiorini, che nel secondo tempo ingaggia un vero e proprio duello con l'arbitro, fino alla sostituzione. Il Cagliari, che nella prossima giornata affronterà la Juventus, pensa anche a gestire le energie e non attacca più di tanto, al punto che i padroni di casa vanno vicini all'1-3 per due volte con Leris, ma Cragno è in versione Superman. Il finale è dei sardi, che con Cerri (subentrato a Thereau) vanno vicini al poker, prima di testa e poi con un destro da fuori. Finisce 3-0 tra i fischi del Bentegodi: il Chievo è sempre fermo a 11 punti, fanalino di coda e a -14 dall'Empoli quart'ultimo. Per la salvezza serve un'impresa disperata. Il Cagliari trova una vittoria fondamentale, la seconda in trasferta in campionato, e sale a 33 punti, a +9 sul Bologna.