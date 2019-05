Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto e Correa piegano i sardi

11/05/2019

LE PAGELLE



Luis Alberto 7 - Due chance fallite in meno di mezz'ora, poi sblocca la partita e manda in porta Correa per il 2-0. Fa la differenza senza spingere sull'acceleratore.



Correa 7 - Ha un altro passo rispetto a tutti gli altri ed è una costante nel corso della gara. Un gol e tante buone iniziative.



Proto 6,5 - A quasi 36 anni, dopo una lunghissima carriera da protagonista, esordisce in Serie A facendosi trovare pronto. Una grande parata su Deiola e diversi interventi non così semplici.



Pavoletti 6 - Fatica a trovare spazio fino al 91', quando infila il 14.mo centro stagionale in campionato: eguagliato il suo record di gol in una singola stagione di Serie A.



Castro 6,5 - Una delle note più belle della serata: torna in campo 5 mesi e mezzo dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro e sforna subito un assist di pregevole fattura.