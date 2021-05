Festa Cagliari: urla e birre a poche ore dal match di San Siro

È già iniziata la festa del Cagliari per aver raggiunto la salvezza grazie al pareggio tra Benevento e Crotone. I rossoblù, in trasferta a Milano, hanno esultato all'hotel Sheraton stappando diverse birre, nonostante il match di questa sera contro il Milan a San Siro. Queste le indiscrezioni che arrivano dal ritiro dei sardi e quindi Semplici potrebbe schierare una formazione totalmente rimaneggiata. Un sorriso per la squadra di Pioli che con tre punti otterrebbe la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, ci sono tutte le premesse per una festa per due.