Il Cagliari prosegue ad Asseminello la preparazione in vista della gara di Coppa Italia di domenica sera contro il Chievo. Esercitazioni didattiche difensive nella seduta mattutina, poi partite a campo ridotto alternate a lavori fisici. Personalizzato per Lucas Castro che come da programma lavora aumentando progressivamente i carichi. A riposo Filippo Romagna, out per una tonsillite.