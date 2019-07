CAGLIARI, RADUNO SENZA BARELLA

08/07/2019

Nicolò Barella è formalmente ancora un giocatore del Cagliari, ma non rientra nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro precampionato che i sardi faranno ad Aritzo (Nuoro) fino all'11 luglio, per poi trasferirsi dal 13 al 27 a Pejo, in Trentino. Le voci di mercato, in realtà, non hanno nulla a che vedere con la sua assenza: il gioiellino azzurro ha usufruito di qualche giorno di permesso in più, così come Romagna, per aver partecipato all'Europeo Under 21. Assenti giustificati, questa mattina ad Asseminello per il raduno, anche alcuni giocatori di ritorno dal prestito come Farias, Colombatto, Giannetti e Ceter. Quest i convocati. Portieri: Aresti; Ciocci; Cragno; Rafael. Difensori: Cacciatore; Ceppitelli; Klavan; Lykogianns; Pajac; Pinna; Pisacane; Walukiewicz. Centrocampisti: Biancu; Birsa; Bradaric; Castro; Caligara; Cigarini; Deiola; Ionita; Oliva. Attaccanti: Cerri; Despodov; Han; Joao Pedro; Pavoletti; Ragatzu.