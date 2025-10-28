Cagliari: personalizzato per Mina e Deiola

Nuova seduta di allenamento al Crai Sport Center per il Cagliari del tecnico Pisacane. La squadra prosegue la preparazione al match dell'Unipol Domus contro il Sassuolo, in programma giovedì alle 18.30. Dopo aver svolto dei lavori di attivazione in palestra, il gruppo questo pomeriggio è sceso in campo per svolgere delle esercitazioni dedicate a tecnica e possessi. Lavori personalizzati per Mina, Deiola, Di Pardo, Pintus, Radunovic e Liteta. Domani, mercoledì 29, nuovo allenamento fissato al mattino.