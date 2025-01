Cagliari, Pavoletti in gruppo, personalizzato per Luvumbo

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del match casalingo di campionato di domenica contro il Lecce. La seduta odierna ha visto la squadra impegnata inizialmente in una serie di esercizi di attivazione con palla. A seguire spazio alla tattica, con dei lavori situazionali svolti in funzione del match. Per chiudere è stata giocata una partita con squadre schierate in spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Leonardo Pavoletti, personalizzato invece per Zito Luvumbo. Domani è in programma una seduta mattutina.