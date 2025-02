Davide Nicola ha commentato la sconfitta del suo Cagliari contro la Lazio: "C'è rammarico per come è arrivato il secondo gol, è arrivato per demerito nostro. Ci vuole pazienza, ma miglioreremo e ne sono certo. A Zappa sto chiedendo l'impossibile". Sul mercato: "Sono curioso di scoprire Coman".