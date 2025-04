Cagliari, Nicola prepara la sfida all'Inter: "Dovremo far una partita coraggiosa"

Davide Nicola non vuole lasciare nulla al caso e a San Siro è pronto a compiere una nuova impresa con il Cagliari. La conferma è arrivata nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro i nerazzurri: "Non faremo nessun calcolo, Si cercherà di valutare come utilizzare gli elementi, fare le scelte migliori - ha spiegato Nicola -. Vogliamo essere all'altezza di una gara che richiede un tasso di qualità altissimo. L'Inter aspira a grandissimi risultati e noi vogliamo fare uno step, cercando di dare fastidio a giocatori che hanno un livello altissimo. Il tutto, però, deve essere accompagnato dall'equilibrio".