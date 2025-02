Cagliari, Nicola: "Non ha mai rinunciato a giocare, gruppo fondamentale"

"La leadership in un gruppo è sempre plurale e questo è fondamentale, tutto serve nell'arco del campionato. Mina sta raggiungendo quei livelli di ordine e tempismo che noi pensavamo, si sta allenamento molto e sta giocando con continuità. Era uno degli obiettivi, visto che un giocatore che ha vissuto certi contesti doveva avere certe qualità". Così l'allenatore del Cagliari Davide Nicola commenta a Dazn il pareggio in casa dell'Atalanta. "Oggi abbiamo avuto rispetto di una avversario di grande livello qualitativo, pur coprendoci non abbiamo mai rinunciato a giocare", ha aggiunto. "Ci è mancato di verticalizzare con più costanza, portando magari uno dei due centrocampisti ad aiutare Piccoli. Ma sappiamo di avere delle qualità, sappiamo quello che è il nostro obiettivo e non facciamo mai le cose con supponenza", ha detto Nicola.