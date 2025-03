Cagliari, Nicola: "Abbiamo fatto una partita tosta"

Il tecnico del Cagliari ha parlato dopo l'1-1 casalingo contro il Genoa: "Ci siamo divisi i tempi e il risultato credo sia giusto per quanto visto in campo. Siamo partiti per giocare nella loro metà campo, nei primi trenta minuti c'è stato un grande dispendio d'energia. Nella ripresa siamo stati impreparati su quel filtrante, ma i ragazzi hanno fatto una partita tosta contro un avversario con grande fisicità. Si può sempre fare di più, magari con un palleggio più qualitativo e ragionato".